Премьер-министр Армении Никол Пашинян, обращаясь к народу, поставил под сомнение деятельность и цель российских миротворческих сил в карабахском регионе Азербайджана. Об этом сообщили армянские СМИ.

Он также обвинил «союзников Армении» в попытке показать, что страна не может жить самостоятельно.

«Армения никогда не будет жить сама по себе». не отказываться от ответственности альянса и не предавать своих союзников, но анализ текущей ситуации показывает, что те системы безопасности и союзники, на которых Армения опиралась на протяжении многих лет, увидели наши слабости и невозможность независимости армянского народа” задача показать”, – сказал Пашинян.