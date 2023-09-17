Пашинян считает, что мирный договор с Азербайджаном может быть подписан до конца года

Между Арменией и Азербайджаном до конца года может быть подписан мирный договор, Ереван принимает для этого все необходимые меры. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге.

“Я всегда считал, что можно подписать мирное соглашение до конца года, потому что я взял на себя политическое обязательство подписать такое соглашение. соглашение. “Да, я считаю, что он может быть подписан до конца года”, – сказал он.

Однако глава правительства отметил, что мирный договор между двумя странами не планируется заключать. подписано в Гранаде в октябре.