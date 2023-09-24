Пашинян: Средства стратегического партнерства с Россией не обеспечили внешнюю безопасность Еревана

Мы решили ратифицировать Римский статут в декабре 2022 года, когда всем нам стало ясно, что инструментов ОДКБ и стратегического партнерства Армения-Россия недостаточно для обеспечения внешней безопасности Еревана.

Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает “Репортаж”. По его словам, ратификация Римского статута Международного уголовного суда обеспечит внешнюю безопасность Армении и позволит использовать ее возможности.

В конце 2022 года Кабинет Министров начал процесс ратификации Римского статута Международного уголовного суда. В марте 2023 года Конституционный суд Армении признал соответствие Римского статута основному закону страны.