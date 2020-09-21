Пашинян усилил охрану своей резиденции

Премьер-министр Армении Многие К резиденции Никола Пашиняна доставили сотрудников полиции.

Отмечено, что полиция выставила заграждение, состоящее из нескольких очередей.

Вчера на площади Республики прошла массовая акция протеста. столицы Еревана. Собравшиеся на митинг протестующие начали бросать в полицию различные предметы. Демонстранты скандируют антиправительственные лозунги. Демонстранты начали бросать яйца, бутылки и камни в полицию и здание правительства. Полиция арестовала несколько человек.

В этот район были направлены дополнительные силы полиции.