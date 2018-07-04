Паспорта болельщиков помогли не допустить хулиганства во время ЧМ

В городском пресс-центре Сочи по видеосвязи прошел брифинг с председателем комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаилом Дегтяревым.

Он не исключает, что такой удачный опыт россиян будет в дальнейшем использовать ФИФА. Приехать в Россию и поболеть за соотечественников любители футбола из разных стран смогли по безвизовому режиму.

«Мне кажется, правильная инициатива, согласованная со всеми органами. И со службой безопасности, и с МИД. Мы открылись для всех болельщиков и разрешили им приезжать в Россию без виз», — сказал Михаил Дегтярев.

Михаил Дегтярев также отметил, что чемпионат мира по футболу даст стране новый толчок экономического развития. К спортивному событию реконструировали 9 тыс. гостиниц и отелей. Также проведение мундиаля в России — очередной шаг развития футбольных школ. Например, по новом закону букмекерские конторы обязали отчислять 5% заработка на поддержку детского спорта.

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