Пассажир рейса Екатеринбург—Краснодар вынес из магазина дорогой парфюм в кармане шубы

Мужчина украл туалетную воду, стоимость которой составляет 12 тыс. рублей.

По данным правоохранительных органов, в аэропорту Кольцово пассажир рейса из Екатеринбурга в Краснодар украл в магазине дорогостоящий парфюм. Он засунул в флакон в карман шубы и ушел. Туалетная вода средней стоимостью 12 тыс.рублей была представлена в Великобритании в 2006 году.

Задержать мужчину удалось спустя несколько дней.

В настоящее время в отношении похитителя возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.