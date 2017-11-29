Пассажир рейса Москва — Сочи украл из самолета два спасательных жилета

Жилеты житель Москвы спрятал в свой багаж.

Дежурный службы авиационной безопасности сообщил в дежурную часть линейного отдела полиции о пропаже двух спасательных жилетов с борта прибывшего московского рейса.

Полицейские задержали мужчину, когда он пытался выйти с территории аэропорта. Выяснилось, что покидая салон самолета, пассажир прихватил с собой два аварийно-спасательных жилета, сложил их в свой багаж и вышел из самолета.

В отношении 30-летнего жителя Москвы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 «Кража», сообщает пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

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