Агрессивного пассажира московского рейса задержали в Анапе в июле. Против мужчины возбудили уголовное дело по факту уничтожения документов.

Супруга задержанного рассказала, что во время полета у нее с мужем произошел конфликт, который перерос в нецензурные оскорбления и рукоприкладство, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Анапского ЛО МВД России на транспорте.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», задержанного пассажира направили на медицинское освидетельствование, которое он проходить отказался. За неповиновение законному требованию сотрудника полиции 32-летнего жителя Москвы привлекли к административной ответственности.

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