Пассажир загоревшегося в Сочи самолета рассказал о ЧП

Инцидент произошел ночью 1 сентября. Причины произошедшего устанавливаются.

Рассказ очевидца опубликовал telegram-канал Mash.

«Я был на этом борту. Четырех раненых увезли в травматологию. Умер начальник спасательной группы, не выдержало сердце, он персонал аэропорта. Посадка проводилась в шторм и на потоки воды по взлетной полосе», — написал очевидец.

По его словам, с первого раза посадить самолет не получилось.

«Ушел на второй круг, со второго раза, но реверс не делал, а тормозил колодками и сильная скорость была, из-за того что ветер боковой — он увеличил скорость при посадке и когда катились тоже поддавал», — добавил он.

Пассажир отмети, что не хватило полосы из-за скорости и самолет врезался за ограду и рухнул в Мзымту, загорелся левый двигатель и оторвало оба крыла по частям. После эвакуации загорелось все вокруг.

«Благо течение относило керосин и он горел по воде. Шел сильный ливень, что помогло не взорваться. Еще то, что около 40 минут кружили над морем и спалили почти все топливо», — написал очевидец.

Как писал интернет-порталу «Кубань 24», ночью 1 сентября в Сочи пассажирский самолет при посадке скатился в русло реки, повредил крыло и загорелся. Среди пассажиров жертв нет. В Минздраве РФ сообщили, что медики оказали помощь 18 пассажирам самолета.

На месте скончался руководитель комплексной смены аэропорта Сочи Владимир Бегиян, который первым прибыл на место аварии, координировал работу служб аэропорта и помогал проводить эвакуацию пассажиров. У мужчины не выдержало сердце.

СК возбудил дело по факту аварийной посадки пассажирского самолета в Сочи. Комиссия МАК начала расследование происшествия с самолетом в Сочи.

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