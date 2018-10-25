Пассажирам отложенных рейсов из-за непогоды в Сочи окажут помощь

На железнодорожном вокзале Адлера развернули оперативный штаб, который возглавил замглавы Кубани Анатолий Вороновский.

С пассажирами работают сотрудники краевого министерства транспорта, начальник и сотрудники вокзала. Вице-губернатор подчеркнул, что помощь окажут всем, у кого задержаны или отложены рейсы. Людям предоставят проживание и обеспечат питанием.

Пассажиров поезда, следовавшего в Санкт-Петербург, разместили в номерном фонде компании НАО «Центр «Омега» до восстановления железнодорожного сообщения. Более 300 человек, снятых с рейса, отправили в отель на автобусах.

Замглавы региона посетил поселок Мирный в Лазаревском районе. Совместно с заместителем главы Сочи Алексеем Толмачевым и местными жителями он проинспектировал работу насосной станции.

В 2015 году поселок Мирный пострадал от подтопления. По поручению главы региона Вениамина Кондратьева там проложили ливневую канализацию, расчистили существующие отводные каналы, усовершенствовали действующую насосную станцию и построили новую. Сегодня их пропускная мощность составляет 3,5 тыс. куб. м воды в час.

Однако, по словам местных жителей, поселок продолжает частично подтапливать. Вениамин Кондратьев в этом году посетил населенный пункт и дал поручение завершить монтаж инженерных сетей в марте 2019 года.

По словам Анатолия Вороновского, сейчас ситуация находится под контролем. Принимаются все меры для предотвращения возможных подтоплений, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе из-за подтопления 24 октября ввели режим ЧС. Из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумяновского перевала.

В Хадыженске из-за поднятия уровня воды в реках перекрыли движение на двух мостах.

Из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе.

Ранее сообщалось о том, что на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов. В Туапсинском районе в результате подтопления 24 октября погибла жительница села Кривенковского. Позже в том же селе нашли тело 82-летнего пенсионера.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

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