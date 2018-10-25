Пассажирам задержанных из-за стихии на Кубани поездов компенсируют проезд

Также людям предложили альтернативные варианты проезда.

Пассажиры поездов, задержанных в связи с подтоплениями в нескольких районах Краснодарского края, смогут продолжить поездку после открытия движения с переоформлением проездного документа. Им предоставят бесплатное место в гостиницах, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СКЖД.

Также существуют варианты воспользоваться авиатранспортом за счет средств АО «ФПК», произвести возврат стоимости проездных документов без удержания комиссии с начислением бонусных баллов.

Сейчас бригады проводят опросы пассажиров задержанных поездов. На вокзалах и станциях будут находиться представители РЖД, которые помогут людям организовать один из выбранных вариантов в индивидуальном порядке.

Пассажиры, которые ранее приобрели билеты и еще не выехали к местам назначения, могут без оплаты специального сбора вернуть или переоформить проездные документы на поезда, курсирующие на этом участке.

РЖД предпринимает все меры по скорейшему восстановлению движения поездов. По прогнозам, на восстановление инфраструктуры может потребоваться до трех суток.

Всю оперативную информацию о времени прибытия и возможных задержках поездов можно узнать по телефону Единого информационно-сервисного центра РЖД: 8-800-775-00-00.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе из-за подтопления 24 октября ввели режим ЧС. Из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумяновского перевала.

В Хадыженске из-за поднятия уровня воды в реках перекрыли движение на двух мостах.

Из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе.

Ранее сообщалось о том, что на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов. В Туапсинском районе в результате подтопления 24 октября погибла жительница села Кривенковского. Позже в том же селе нашли тело 82-летнего пенсионера.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Путин обсудил ликвидацию последствий наводнения в районах Кубани.

Пассажирам отложенных рейсов из-за непогоды в Сочи окажут помощь.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

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