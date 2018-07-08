Пассажиропоток аэропорта Сочи на ЧМ-2018 превысил показатели открытия и закрытия Олимпиады

Все службы региона, в том числе транспортные, во время подготовки и проведения игры четвертьфинала между сборными России и Хорватии сработали оперативно и слаженно.

«Это был, безусловно, исторический матч, и стадион «Фишт» был достоин того, чтобы его провести. Уверен, что болельщики, а их в Сочи вчера было небывалое количество, будут вспоминать не только игру, но и атмосферу, которая весь вечер была на стадионе и во всем городе», — сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что Краснодарский край, со своей стороны, сделал все необходимое, чтобы игры мирового первенства в Сочи прошли максимально комфортно и безопасно.

В день матча четвертьфинала автобусами, электричками, поездами перевезено почти 40 тыс. человек, на железнодорожных маршрутах курсировали дополнительно 70 пар поездов.

Рекордное количество пассажиров принял аэропорт Сочи, пассажиропоток превысил показатели открытия и закрытия Олимпиады. На прилет и вылет 7-8 июля пассажиропоток по предварительным данным составил до 35 тыс. человек.

Вопросов не было и к работе медиков. В дни матча дежурили 20 мобильных бригад – две на игровом поле и 18 – для зрителей. Врачебные бригады постоянно работали на площадке ФанФеста.

Особое внимание уделялось безопасности на стадионе и территории проведения фестиваля болельщиков. На «Фиште» за безопасностью следили представители полиции, Росгвардии, более 1 тыс. 700 контролеров и сотрудников охранной организаций, около 1 тыс. волонтеров.

Вениамин Кондратьев поблагодарил всю региональную команду, которая на протяжении нескольких месяцев готовила праздник футбола в Краснодарском крае.

«Это был большой труд, мы в очередной раз показали всему миру, что Кубань на самом высоком уровне может организовывать события мирового масштаба. И, конечно, отдельное спасибо всем жителям Краснодарского края — без вашего гостеприимства и радушия такого фантастического Чемпионата просто бы не было», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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