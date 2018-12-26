Их приветствовали главные новогодние волшебники — Дед Мороз и целый хоровод Снегурочек.

Дарили не только хорошее настроение, но и сладости: мандарины с конфетами. Такой праздник организовала Северо-Кавказская железная дорога.

В атмосферу праздника посчастливилось окунуться пассажирам на одном из четырех новых маршрутов городской электрички. Краснодар-1 — Афипская — среди самых популярных направлений. Эта дорога связывает центр кубанской столицы с Северским районом и позволяет добираться на работу и обратно без пробок.

— СКЖД поздравляет всех пассажиров с наступающим 2019 годом и желает счастья, здоровья. Желает, чтобы вам всегда так же везло, как быстро везет наша электричка, а главное — всегда вовремя!

Кроме Краснодара, акция прошла еще в нескольких крупных городах страны — Сочи, Ростове-на-Дону и Минеральных Водах.

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Новый год — 2019

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