Пассажирские поезда начнут ходить в обход Украины в ноябре

03 октября в 18:12

С 15 ноября изменятся маршруты составов Москва — Кисловодск, Москва — Анапа, Москва — Новороссийск, Санкт-Петербург — Адлер и Москва — Адлер.

Эти поезда будут следовать по участку Журавка — Миллерово — железной дороге в обход Украины. По нему будут курсировать поезда № 146/202 Москва — Назрань/Адлер, № 102 Москва — Адлер, № 3 Кисловодск — Москва, №11 Анапа — Москва, № 29 Новороссийск — Москва, № 35 Адлер — Санкт-Петербург, № 103 Адлер — Москва, № 143 Кисловодск — Москва, № 145/201 Назрань/Адлер — Москва, № 101 Адлер — Москва.

В РЖД отметили, что пока по новому пути начнут движение поезда, следующие транзитом по Юго-Восточной железной дороге, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Дмитрий Булгаков 26 ноября 2016 года заявил, что железная дорога в обход Украины начнет функционировать более чем на один год раньше запланированного срока. Строительство железной дороги ускорили после новогодних праздников. Группировку железнодорожных войск на участке Журавка — Миллерово усилили новым путевым батальоном. В конце сентября по новой железной дороге в тестовом режиме запустили грузовые поезда.

Новая железная дорога протяженностью 137 км проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. На пути построено семь новых железнодорожных станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково.

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