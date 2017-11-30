Пассажиры «Аэрофлота» смогут бесплатно провозить лыжное снаряжение

В Сочи через несколько дней стартует снежный сезон, но поклонники зимних видов спорта уже стремятся испытать склоны. В прошлом году воздушная гавань олимпийской столицы приняла и отправила более 14 тыс. т багажа.

Немалая доля приходится именно на спортивный инвентарь. Перевозить его бесплатно решил «Аэрофлот».

Лыжи и сноуборды перевозить неудобно. Они негабаритные. А за негабарит надо платить. Вот уже много лет авиаперевозчик проводит акцию: с 1 ноября до 15 мая лыжное снаряжение можно провозить абсолютно бесплатно.

«И вещи привез, и лыжи. Планирую встретиться с друзьями и уехать покататься в горы», — рассказал турист Кирилл Бычков.

Одно дополнительное место багажа и не более 23 кг на человека. Не важно, что взял в дорогу пассажир, сноуборд или пару лыж с палками. Сэкономить 2,5 тыс. рублей на транспортировке снаряжения захотели многие. Подруги Юлия и Дарьяна решили открыть для себя мир сноуборда именно в Краснодарском крае.

«Решила попробовать покататься на сноуборде и узнала, что есть возможность провезти бесплатно. Так как я студентка, для меня это очень выгодное предложение», — отметила туристка Дарьяна Давыденко.

Летит любитель активного отдыха в Шерегеш, Альпы или даже Кордильеры — услуга будет доступна в любом случае. Официально лыжный сезон в горах Сочи откроется 10 декабря. Как и в прошлом году, отдыхать на горные курорты приедут миллионы людей из России и зарубежья.

«Это очень удобно. Можно практически в любую точку России и мира переместиться со своим снаряжением, чтобы покататься на лыжах. Я считаю, что это плюс для такой компании», — сказал турист Руслан Сафаров.

Ежегодная акция «Перевозим бесплатно» — это вклад авиакомпании в развитие туризма в России и в Краснодарском крае в том числе.

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