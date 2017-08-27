Пассажиры рейса Сочи — Москва не могли вылететь из аэропорта 16 часов

По расписанию они должны были отправиться во Внуково 26 августа в 14:35.

Пассажиры рейса ЮТ9508 авиакомпании UTair в течение ночи не могли вылететь в Москву, время отправления переносили несколько раз.

По словам представителя аэропорта, вылет рейса Сочи — Внуково неоднократно откладывался по вине авиакомпании, в документах значится, что рейс отложен из-за позднего прибытия самолета.

В аэропорту Сочи также был задержан еще один рейс этойавиакомпании во Внуково — ЮТ268. Он должен был вылететь 26 августа в 21:05, однако отправление несколько раз откладывали, сообщает РБК.

По данным онлайн-табло аэропорта, рейс ЮТ9508 вылетел 27 августа в 6:44, его задержка составила почти 16 часов. ЮТ268 отправился почти через семь часов — 27 августа в 3:56.

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