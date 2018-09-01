Пассажиры рейса Сочи — Москва вылетели резервным самолетом

Борт вылетел из аэропорта Сочи 1 сентября в 10:11.

В Сочи прибыл резервный борт, так как самолет, который должен был совершить рейс при посадке получил серьезные повреждения.

По данным онлайн-табло аэропорта Сочи, рейс должен был отправиться в 6:00, задержка составила четыре часа, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-порталу «Кубань 24», ночью 1 сентября в Сочи пассажирский самолет при посадке скатился в русло реки, повредил крыло и загорелся. Среди пассажиров жертв нет. В Минздраве РФ сообщили, что медики оказали помощь 18 пассажирам самолета.

На месте скончался руководитель комплексной смены аэропорта Сочи Владимир Бегиян, который первым прибыл на место аварии, координировал работу служб аэропорта и помогал проводить эвакуацию пассажиров. У мужчины не выдержало сердце.

СК возбудил дело по факту аварийной посадки пассажирского самолета в Сочи. Комиссия МАК начала расследование происшествия с самолетом в Сочи.

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