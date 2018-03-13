Пассажиры троллейбуса в Краснодаре задержали вора

На улице Красных Партизан в салоне троллейбуса мужчина попытался ограбить 54-летнюю жительницу Краснодара. Из-за бдительности пассажиров и хозяйки сумки кража не удалась.

На место происшествия прибыли оперативники уголовного розыска и задержали вора. Им оказался 35-летний местный житель, которого ранее судили за незаконное приобретение и хранение наркотиков, а также за нарушение правил дорожного движения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы.

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