Пассажиры задержанных из-за стихии поездов смогут улететь в Москву и Петербург за счет РЖД

Российские железные дороги предложили пассажирам воспользоваться авиатранспортом ПАО «Аэрофлот российские авиалинии».

Для подачи заявки на перелет самолетом пассажиру необходимо обратиться по телефону горячей линии РЖД 8-800-775-0000. При подаче заявки пассажир должен назвать номер поезда, дату выезда, станцию отправления и станцию назначения, номер телефона или адрес электронной почты.

В течение 24 часов после получения заявки оператор колл-центра уведомит пассажира об оформленном электронном авиабилете. При необходимости пассажира размещат в гостинице за счет средств АО «ФПК».

В случае продолжения маршрута железнодорожным транспортом до станции, указанной в проездном документе, пассажиру по прилету для продолжения поездки поездом необходимо обратиться в билетные кассы АО «ФПК» к старшему билетному кассиру или администратору, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе из-за подтопления 24 октября ввели режим ЧС. Из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумянского перевала.

В Хадыженске из-за поднятия уровня воды в реках перекрыли движение на двух мостах.

Из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе.

Ранее сообщалось о том, что на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов. Число жертв наводнения на Кубани возросло до шести человек.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Путин обсудил ликвидацию последствий наводнения в районах Кубани. Аварийно-спасательный этап на подтопленных территориях завершили 25 октября.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

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