Патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с наступающим праздником Пасхи.

«Наше единство с Господом не может ограничиваться лишь участием в богослужении или личным молитвенным усердием. Оно должно в полной мере отразиться на всех сторонах нашей жизни», — говорится в традиционном пасхальном послании патриарха.

По его словам, христианин не может пребывать в беззаботном праздновании, зная, что рядом есть люди, не обретшие радости жизни в боге, страдающие, скорбящие, одинокие, обездоленные или мучимые болезнями.

Патриарх добавил, что унынию не должно быть места в душе человека, потому что, несмотря на все беды, катаклизмы, конфликты и противоречия, господь восторжествовал над грехом и смертью.

Христиане встречают свой главный праздник — Пасху, или Воскресение Христово, 16 апреля. В этом году католическая и православная Пасхи совпадают.

Как писал интернет-портал, в Краснодаре 16 апреля на Пушкинской площади пройдут мероприятия, посвященные празднику Светлой Пасхи.

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