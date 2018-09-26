Патриарх Кирилл и Вениамин Кондратьев посетили строящийся собор в Ейске

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 26 сентября посетил Спасо-Преображенский храм, который станет главным собором Ейской епархии.

В мероприятии также приняли участие губернатор края Вениамин Кондратьев, спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко, полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, вице-губернаторы, жители Ейского района.

Патриарх Кирилл приветствовал прихожан, отметив, что духовная жизнь на Кубани укрепляется.

«Я рад посетить Ейск — центр недавно образованной Ейской епархии, чтобы помолиться и благословить эту землю. Я заметил, какие большие преобразования произошли здесь, на юге России за последнее время. Замечательно, что внешние перемены сопровождаются и переменами в духовной жизни: строятся новые храмы, создаются епархии, увеличивается количество людей, отождествляющих себя с Русской православной церковью. В этом залог нашего духовного благополучия, успехов народа в решении проблем, которые стоят перед нами», — отметил глава РПЦ.

Спасо-Преображенский собор строится с 2016 года. Здание сможет вмещать до 1 тыс. человек. По проекту у него будет пять куполов и пятиярусная колокольня. На территории соборного комплекса расположатся причтовый дом и здание для воскресной школы.

В рамках посещения Ейской епархии Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит Всенощное бдение с чином воздвижения Животворящего Креста Господня в кафедральном соборе святителя Николая Чудотворца, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник