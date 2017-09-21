Патриарх Кирилл: Кубань — это духовная житница России

Предстоятель Русской православной церкви высоко оценил развитие духовной жизни Краснодарского края.

Об этом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил во время встречи с губернатором Вениамином Кондратьевым в Новороссийске.

Патриарх отметил, что Кубань — это регион, имеющий огромное значение для страны. И не только как гарант продовольственной безопасности государства.

«Кубань — это духовная житница России. Здесь богатая религиозная жизнь, очень сильные в вере люди. Я вижу, как множатся храмы, появляется новое духовенство, ведется работа с молодежью. Дай Бог, чтобы это и далее набирало силу, люди жили с достоинством, и их вера укреплялась. Мы молимся о процветании Кубани и всей России», — сказал он.

Предстоятель РПЦ пожелал божьей помощи кубанцам во всех делах и начинаниях.

Он также заметил, что большая ответственность лежит на губернаторе, отвечающем за стабильность в крае.

Кондратьев поблагодарил патриарха за внимание и поддержку.

«Сейчас мы максимально нацелены на создание крепкой экономики, поскольку рост экономики и благосостояния людей — это возможность достойно жить, работать, создавать семьи. Но мы понимаем, что параллельно с этим, а может даже и раньше, должен быть рост нравственности и духовности. Потому что безнравственному обществу никакие экономические дивиденды не нужны», — отметил губернатор.

Он пояснил, что в школах на уроках кубановедения значительную часть часов отдали под основы православия. Также есть предмет «основы православной культуры». Священнослужители проявляют активную позицию, приходят в школы, общаются с молодежью, рассказывают в доступной форме о православной вере, приглашают посещать храмы.

«Благодаря вашему участию на Кубани сохраняются традиции, культура и вера. Мы делаем все, чтобы поддержать ваши инициативы. За последние годы на Кубани восстановили и построили более ста церквей. Эта созидательная деятельность будет продолжена», — добавил глава края.

После встречи патриарх Кирилл и Кондратьев побывали на месте строительства Никольского морского Кафедрального собора, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», патриарх Кирилл возглавил божественную литургию в соборе Новороссийска. В праздничном богослужении в Свято-Успенском кафедральном соборе по случаю Рождества Пресвятой Богородицы принимает участие губернатор края Вениамин Кондратьев.

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