Патриарх Кирилл поздравил космонавтов на борту МКС с Рождеством

Сеанс видеосвязи состоялся 7 января в храме Христа Спасителя.

Сейчас на борту МКС находятся россияне Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров, американцы Скотт Тингл, Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба и японец Норисигэ Канаи.

Патриарх отметил, что Рождество — праздник, который согревает душу и настраивает людей на добро.

«Вы наши герои, вы представители России там, на орбите, вы делаете великое дело. Ваша работа сопряжена с огромными трудностями, затратами и духовной и физической энергии, но и отдача у вас очень большая. Мы вами восхищаемся и поэтому имеем потребность поговорить с космонавтами в великие праздники», — сказал патриарх.

Он выразил надежду на успешное завершение миссии космонавтов и мирное возвращение на землю.

Традиции общения патриарха с МКС много лет, ее инициаторами стали космонавты, сообщает ТАСС.

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