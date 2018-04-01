Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой христиан-григорианцев

Он пожелал христианским лидерам «крепости сил и щедрой помощи Божией» в высоком и ответственном служении.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 1 апреля направил поздравление с Пасхой Папе Римскому Франциску, Патриарху и Католикосу всех армян Гарегину II, Патриарху Эфиопскому Абуне Матфию I, Патриарху Коптской церкви Тавадросу II и другим главам христианских церквей, отмечающих праздник по Григорианскому календарю.

Пасха по Григорианскому календарю в 2018 году наступила 1 апреля. Православные церкви разных стран придерживаются Юлианского календаря и отметят праздник Воскресения Христова в этом году 8 апреля. Такое разделение связано с введением в 1582 году Папой Римским Григорием XIII новой системы летоисчисления, сообщает ТАСС.

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