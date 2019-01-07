В России 7 января отмечают светлый праздник Рождества Христова. Он считается одним из главных у христиан.

Согласно Евангелию, в этот день Бог стал человеком, чтобы спасти всех людей на планете. Произошло это событие, от которого берет начало нынешнее летоисчисление, в древнем городе Вифлееме. Иисус Христос появился на свет в пещере, в которой остановилось на ночлег святое семейство. Первыми весть о рождении Христа услышали от ангелов пастухи, которые пришли поклониться младенцу Иисусу. Этот праздник христиане начали отмечать еще в первых десятилетиях нашей эры. Рождество предварял 40-дневный пост, который закончился сразу после праздничного богослужения.

Главная Рождественская служба в России прошла в Москве в храме Христа Спасителя. Она собрала больше 5 тыс. верующих. Ее провел патриарх Кирилл. Пред началом Божественной литургии предстоятель поздравил жителей страны с праздником.

«Праздник Рождества Христова — прекрасная возможность явить свои лучшие человеческие качества. Подарить радость и любовь людям. Даже малые дела способны сделать этот мир добрее и светлее. Это по силам каждому из нас, потому что с нами Бог», — сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Во время праздничного богослужения патриарх Кирилл молился о единстве Православной Церкви и сохранении ее от расколов.

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