Патриарх Кирилл в Краснодаре заложил камень на месте строительства храма в КубГУ

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 26 сентября прибыл в краевую столицу.

Глава РПЦ осмотрел место строительства будущего храма святых Кирилла и Мефодия на территории вуза и оценил иконы, написанные студентами. Одну из них он получил в подарок.

«Надеюсь, что многие студенты, профессора, преподаватели в этом храме приобретут опыт молитвы, опыт реального соприкосновения с Богом», — сказал Патриарх Кирилл.

Он также передал в дар вузу икону и книги.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на территории КубГУ построят храм святых Кирилла и Мефодия. К 2020 году планируют возвести как минимум коробку будущего здания.

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