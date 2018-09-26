Патриарх Кирилл в Краснодаре заложил камень на месте строительства храма в КубГУ

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 26 сентября прибыл в краевую столицу.
Глава РПЦ осмотрел место строительства будущего храма святых Кирилла и Мефодия на территории вуза и оценил иконы, написанные студентами. Одну из них он получил в подарок.
«Надеюсь, что многие студенты, профессора, преподаватели в этом храме приобретут опыт молитвы, опыт реального соприкосновения с Богом», — сказал Патриарх Кирилл.
Он также передал в дар вузу икону и книги.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», на территории КубГУ построят храм святых Кирилла и Мефодия. К 2020 году планируют возвести как минимум коробку будущего здания.
Previous
Next
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту