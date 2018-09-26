Патриарх Кирилл возглавил Всенощное бдение в Ейске

В богослужении накануне праздника воздвижения Креста Господня принял участие губернатор края Вениамин Кондратьев.

На службе, которая прошла в кафедральном соборе святителя Николая Чудотворца, также присутствовали полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко, вице-губернаторы. Всего в храм прибыло более 5 тыс. прихожан со всего края.

Патриарх поздравил собравшихся с наступающим праздником воздвижения Животворящего Креста, отметив его ценность для верующих.

«Этот день учит правильному отношению к житейским проблемам, выходить из трудностей с новыми силами, с новым душевным состоянием победителя, достойно прошедшим через испытания. Христианская вера — это вера сильных людей. Мы сильны тем, чему научены самим Господом», — сказал глава РПЦ.

Патриарх вручил епископу Ейскому и Тимашевскому Герману орден преподобного Серафима Саровского III степени, а собору святителя Николая Чудотворца — образ Владимировской иконы Божьей матери, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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