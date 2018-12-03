Патриарх Кирилл вручил высокую награду генеральному директору ГК «ЮгСтройИнвест»

Юрий Иванов был удостоен ордена Даниила Московского второй степени.

В День памяти святителя Филарета, митрополита Московского, в Кафедральном соборном Храме Христа Спасителя 2 декабря прошла божественная литургия. К этой дате также было приурочено награждение духовных и светских лиц, которые внесли вклад в возрождение духовности России.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил генеральному директору группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрию Иванову орден святого благоверного князя Даниила Московского второй степени. Заместитель генерального директора Алексей Иванов был удостоен ордена благоверного князя Даниила Московского третьей степени.

По личной инициативе Юрия Иванова в Ставрополе ГК «ЮгСтройИнвест» построила собор святого равноапостольного князя Владимира.

Возведение шло рекордными темпами. В июне 2016 года митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл освятил место строительства, а уже 28 июля этого года в соборе прошло первое богослужение.

Пятикупольный собор представляет собой строение высотой более 38 м. Это один из самых больших соборов на Ставрополье, одновременно он может принять более 1,5 тыс. прихожан.

Храмовый комплекс располагается на участке площадью 1,5 га, который уже благоустроен: разбит уютный сквер с фонтаном, установлена детская игровая площадка. Это место уже успело полюбиться горожанам, стало новой точкой притяжения для жителей микрорайона. Здесь очень любят отдыхать молодые семьи, мамочки с детьми, пенсионеры.

Ктитором (единственным строителем и меценатом) собора святого равноапостольного князя Владимира является Иванов Юрий Иванович. ГК «ЮгСтройИнвест» осуществляет попечительство над собором, и уже в следующем году начнутся работы по дальнейшему развитию территории. Проект уникален, в ближайших планах — строительство административного здания, где разместится и воскресная школа. А в 2022 году начнутся работы по проектированию и возведению православной классической гимназии на 400 учащихся.

В День памяти святого апостола Андрея Первозванного 13 декабря состоится освящение собора святого равноапостольного князя Владимира. Мероприятие пройдет в рамках VI Ставропольского форума Всемирного русского народного собора. Освящение собора станет ключевым мероприятием в череде торжеств, посвященных 175-летию Кавказской (Ставропольской) епархии.

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