Патриарх Московский и всея Руси посетит Ейск

Визит состоится 26 сентября, накануне Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит Всенощное бдение с чином воздвижения Животворящего Креста Господня в кафедральном соборе святителя Николая Чудотворца Мир Ликийских, сообщает пресс-служба Ейской епархии.

Воздвижение отмечают 27 сентября. В этот день нужно соблюдать пост в память о крестных мучениях Иисуса Христа. В храмах проходит всенощное бдение, вечеря и утреня. Они включают множество песнопений и молитв, которые прославляют Крест Господень.

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