Патриарху Кириллу в Краснодаре подарили написанную студентами икону

26 сентября в 19:59

Глава РПЦ 26 сентября освятил место под строительство нового храма на территории КубГУ.

В торжественной церемонии закладки камня приняли участие полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, губернатор края Вениамин Кондратьев.

Храм в честь святых равноапостольных Мефодия и Кирилла будет воздвигнут рядом с главным корпусом Кубанского государственного университета.

Патриарх отметил историческую значимость этого события, напомнив, что одно из своих первых просветительских путешествий Кирилл и Мефодий совершили в сегодняшние южные регионы России — Кубань и Крым.

«Они переложили на письменный язык священное писание, на этом духовном фундаменте развивалась наука и история России. Как хорошо, что в XXI веке на Кубани мы возвращаемся к своим истокам. Надеюсь, что люди здесь обретут опыт молитвы. Опыт реального сопереживания присутствия Бога в своей жизни. Тогда ваша духовность станет сильней, вы будете выполнять те, задачи которые ставит перед вами жизнь», — сказал глава РПЦ.

Ректор университета Михаил Астапов от имени преподавателей и студентов выразил слова благодарности Патриарху Московскому и всея Руси.

«Надеюсь, что общими усилиями через два года, когда университету исполнится 100 лет, мы воздвигнем храм», — отметил он.

Ректор передал настоятелю Русской православной церкви икону святого князя Александра Невского, написанную студентами.

Также состоялось открытие поклонного креста, выполненного студентами и преподавателями кафедры декоративно-прикладного искусства и дизайна художественно-графического факультета.

Затем патриарх Кирилл и Вениамин Кондратьев приняли участие в посадке дерева в память об освящении закладного камня.

Кирилло-Мефодиевский храм в честь родоначальников славянской письменности будет выполнен в древнерусском стиле. Уже сейчас на этом месте проходят службы под руководством будущего настоятеля Павла Романенко, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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