Патриотическая акция «Бессмертный полк» пройдет во всех муниципалитетах Кубани

Организаторы пригласят духовые оркестры, народные коллективы, гармонистов и баянистов. Они будут аккомпанировать участникам шествия 9 мая.

Под знаменитую «Катюшу», «Темную ночь» и другие мелодии военных лет в этом году прошагает «Бессмертный полк» по Кубани. Традиционную патриотическую акцию решили сделать еще более зрелищной.

«Самое главное, что эти песни начинает разучивать наша молодежь. В этом и есть замысел — передать нашим детям ту ответственность старшего поколения, которая сделала нашу Россию мощной и крепкой державой», — сказал член центрального штаба всероссийского движения «Бессмертный полк» Борис Левитский.

Свой народный строй создадут практически в каждом городе, станице или сельском поселении региона. Присоединиться к шествию просто. Заранее регистрироваться не нужно. Достаточно прийти к месту сбора колонны с фотопортретом родственника-фронтовика. Увеличить и распечатать снимок бесплатно можно в любом многофункциональном центре.

В Краснодаре «Бессмертный полк» в День Победы начнут формировать в 12:00 в районе сквера имени Жукова. По Красной к Вечному огню шеренги отправятся в 13:00. На площади Памяти Героев к мемориалу возложат цветы.

В акции «Бессмертный полк» в 2017 году приняли участие более 520 тыс. кубанцев. В этом году организаторы также жидают, что мероприятие соберет более полумиллиона участников.

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