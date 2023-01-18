«Патриотические миллионеры»: в Давосе богачи предложили обложить их налогами, чтобы помочь бедным

Число сверхбогатых людей за последние 20 лет увеличилось вдвое.

Случай, когда богатые раздают деньги бедным достаточно редки, а богачи часто против того, чтобы расставаться со своим состоянием. Но на Всемирном экономическом форуме в Давосе произошло невероятное — сверхбогатые люди сами попросили обложить их налогами, чтобы помочь тем, кому денег не хватает.

Как пишет The Guardian, более 200 представителей сверхбогатой элиты призывают правительства по всему миру «обложить налогом богачей прямо сейчас», чтобы помочь миллиардам людей, борющихся с кризисом стоимости жизни.

Группа из 205 миллионеров и миллиардеров, в том числе наследница Disney Эбигейл Дисней и американский актер Марк Руффало, призвала мировых лидеров и руководителей предприятий, собравшихся в Давосе на Всемирный экономический форум, срочно ввести налоги на богатство, чтобы помочь решить проблему «крайнего неравенства».

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«Нынешнее бездействие вызывает серьезную озабоченность. Встреча «мировой элиты» в Давосе для обсуждения «сотрудничества в раздробленном мире» бессмысленна, если вы не бросаете вызов основной причине этого раскола», — говорится в открытом письме от богатых людей.

По их мнению, защита демократии и налаживание сотрудничества требуют действий для построения более справедливой экономики прямо сейчас.

«Сейчас самое время заняться экстремальным богатством, сейчас самое время обложить налогом сверхбогатых», — уверены миллиардеры.

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В письме, озаглавленном «Цена чрезвычайного богатства», миллионеры из 13 стран заявили, что история последних пяти десятилетий — «это история богатства, которое течет только вверх». А за последние несколько лет эта тенденция значительно ускорилась.

«…Решение очевидно для всех. Вы, наши глобальные представители, должны обложить налогом нас, сверхбогатых, и вы должны начать сейчас», — говорится в документе.

Те, кто подписал это обращение, называют себя «патриотическими миллионерами». Они предупредили, что если ничего не делать, то это может привести к катастрофе.

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«Любое общество может выдержать только такой стресс, только столько раз матери и отцы будут наблюдать, как их дети голодают, в то время как сверхбогатые созерцают свое растущее состояние. Цена действия намного дешевле, чем цена бездействия — пришло время приступить к работе», — считают они.

Новые исследования показывают, что почти две трети новых накоплений, которые появились с начала пандемии, достались 1% самых богатых людей мира. Благотворительная организация Oxfam выяснила, что самые богатые увеличили свои состояния на 26 триллионов долларов до конца 2021 года. Это составило 63% от общего мирового богатства.

Oxfam заявила, что впервые за четверть века рост чрезвычайного богатства сопровождается ростом крайней бедности, и призвала взимать новые налоги со сверхбогатых. Эксперты считают, что даже если для миллионеров и миллиардеров будет введен дополнительный налог хотя бы в 5%, то это будет приносить 1,7 трлн долларов в год и позволит избавить от нищеты около 2 млрд людей.

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В прошлом году консалтинговая компания Henley & Partners совместно с New World Wealth подсчитала, что Россия попала в десятку стран с наибольшим числом сверхбогатых людей. Всего в мире количество центимиллионеров (с состояние 100 млн долларов и более) составляет 25 490 человек. Как уточняет РБК, это в основном владельцы технологических и мультинациональных компаний, финансисты и наследники состояний. А за последние 20 лет их стало больше в два раза.

Больше всего таких сверхбогачей в США — 38% или 9730 человек. Далее следует Китай и Индия — 2021 и 1132 человека соответственно. В Великобритании 968 центимиллионеров, в Германии — 966. В десятке также такие страны как Швейцария (808), Япония (765), Канада (541), Австралия (463). Россия десятку замыкает, в нашей стране 435 людей обладают состоянием в 100 млн долларов или больше.

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Однако исследователи полагают, что ситуация в мире скоро изменится: будет больше сверхбогатых людей в Африке, а также Азии. В частности, рост покажут Вьетнам, Индия, остров Маврикий, Руанда, Уганда, Кения, Новая Зеландия, Австралия.

Также эксперты прогнозировали, что в 2022 году Россию покинет большое число долларовых миллионеров. По данным компании Henley & Partners, которая помогает получить иностранное гражданство за инвестиции, это около 15% от общего числа. Но еще больший отток прогнозировался в Украине — порядка 42%.

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