Патрульные корабли «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачев» возьмут под охрану Новороссийск

Два патрульных корабля проекта 22160 «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачев» вошли в состав бригады охраны водного района Черноморского флота.

До конца года завершатся их испытания, после чего корветы окажутся в списках соединения и займутся охраной базы ВМФ в Новороссийске. Остальные четыре корабля серии, постройка которых ожидается к 2020 году, войдут в состав аналогичных бригад на других флотах.

Корветы проекта 22160 спроектированы так, чтобы снизить их радиолокационную заметность. Их верхняя палуба защищена композитными материалами с низкой отражающей поверхностью. Главная особенность корветов типа «Василий Быков» — в модульной системе, позволяющей при необходимости устанавливать на них самое разное вооружение. В частности, корабль может нести ракеты «Калибр-НК», а на его палубе оборудована площадка для вертолета Ка-29.

Главное новшество — корветы приспособлены для использования беспилотных аппаратов всех имеющихся в Вооруженных силах типов — подводных и надводных, что позволяет вести наблюдение на удалении в сотни километров в разных направлениях. Из-за того, что корветы могут запускать самые разные БПЛА, моряки прозвали их кораблями-роботами.

184-я бригада Новороссийской военно-морской базы (ВМБ) несет ответственность за участок от территориальных вод с Грузией на юге до Керченского пролива на севере. 68-я — Крымской ВМБ — отвечает за участок Черного моря от границы с Украиной на западе до Керченского пролива на востоке. Всего на флоте восемь бригад ОВР — по две на Балтийском, Черноморском и Тихоокеанском флотах и по одной на Северном флоте и в Каспийской флотилии, пишут «Известия».

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