Патрульный самолет США провел разведывательный полет вблизи Новороссийска

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon 6 апреля совершил многочасовой полет вблизи морских границ России у Крыма и Краснодарского края.

Разведчик, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение около трех часов курсировал вблизи российского побережья на Черном море, совершая пролеты вблизи Севастополя и Новороссийска. По предварительным данным, самолет временами приближался к российскому побережью в районе Севастополя и Новороссийска на расстояние около 35-40 км.

Авиационные наблюдатели полагают, что увеличившаяся в последние дни интенсивность полетов западных разведывательных самолетов вблизи российских границ на Балтике связана с проходящими там крупномасштабными военными учениями российского Балтийского флота, сообщает «Интерфакс».

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