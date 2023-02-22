Патрушев: Коллективный Запад действует против России и Китая

Даша 22.02.2023 В мире

Патрушев: Коллективный Запад выступает против России и Китая

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что коллективный Запад действует против России и Китая.

«Кровавые события, затеянные Западом в Украине, — лишь один из примеров. Все это делается против России и Китая, а также в ущерб развивающимся странам», — заявил Патрушев в ходе переговоров с председателем Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.

По его словам, в контексте кампании Запада по сдерживанию России и Китая особое значение имеет углубление российско-китайской координации.

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