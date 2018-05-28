Патрушев: развитие фермерства — одна из главных задач Минсельхоза

Фермерские хозяйства в России являются наиболее динамично развивающимся сектором аграрной экономики. Об этом на открытии Генеральной ассамблеи Всемирной фермерской организации заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

«Развитие фермерского движения является одной из важнейших задач, стоящих перед Министерством сельского хозяйства РФ. Для ее решения мы используем широкий набор инструментов: меры господдержки, развитие кооперации, создание комфортных условий жизни для фермеров и их семей», — сказал Дмитрий Патрушев.

Он отметил, что фермеры России сегодня — это более 205 тыс. хозяйств, которые ежегодно наращивают производство сельхозпродукции.

«Вместе с хозяйствами населения фермерами произведено 48% продукции сельского хозяйства», — указал министр.

Он добавил, что для него участие в работе ассамблеи имеет особое значение.

«Это первое международное аграрное мероприятие, в котором я участвую в ранге министра сельского хозяйства РФ», — цитирует Дмитрия Патрушева РИА «Новости».

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