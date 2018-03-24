Павел Грудинин сбрил усы

Экс-кандидат в президенты России выполнил обещание, данное видеоблогеру Юрию Дудю.

«Добрый день! Вчера ЦИК огласила окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово — значит, надо его сдерживать», — написал Грудинин в Instagram.

Ранее Юрий Дудь придумал способ разрешить его спор с Грудининым из-за усов. Суть спора заключалась в том, что если кандидат не наберет 15% голосов на выборах президента России, он сбреет усы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным ЦИК, Грудинин набрал на выборах 11,77% голосов.

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