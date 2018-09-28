ПБК «Локомотив-Кубань» 29 сентября проведет презентацию сезона для болельщиков

Встреча с обновленным составом клуба пройдет в краснодарском ТРК «Красная площадь».

Болельщиков ждет автограф-сессия, баскетбольный фристайл и розыгрыш билетов. «Локомотив-Кубань» подарит билеты на первый домашний матч сезона тому, кто придет на встречу с командой и будет активно участвовать в мероприятиях. Сезон откроют в «Баскет-холле» 5 октября игрой против «Зенита».

За лето участники Loks Dancers обновили свой состав и подготовили десять новых танцев. В день презентации сезона они научат всех желающих танцевать «Локомоушн».

Начало презентации — в 15:00, сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

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