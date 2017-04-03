ПБК «Локомотив-Кубань» дома обыграл саратовский «Автодор» — 79:61

Профессиональный баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 3 апреля на домашнем паркете выиграл у саратовского «Автодора».

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошел в краснодарском «Баскет-холле». В память о жертвах взрыва в метро Санкт-Петербурга игра началась с минуты молчания.

Первая четверть была в пользу железнодорожников — 22:17. На большой перерыв команды ушли со счетом 43:30. «Локо» лидировали и в третьей десятиминутке — 29:19. В последней части игры гости попытались вырваться вперед — 7:12. Однако разрыв в предыдущих трех четвертях оставил победу за «красно-зелеными».

Встреча завершилась со счетом 79:61.

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