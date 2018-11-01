ПБК «Локомотив-Кубань» дома проиграл «Альбе» в матче Кубка Европы

Матч пятого раунда регулярного сезона Кубка Европы прошел 31 октября в краснодарском «Баскет-холле».

Встреча группы B завершилась со счетом 83:75 (25:17, 24:22, 18:19, 16:17) в пользу немецкой команды. В составе «Локо» 16 очков набрал Айзея Уайтхед, у победителей 18 баллами отличился Люк Сикма.

Краснодарская команда потерпела первое поражение в Еврокубке и опустилась на вторую строчку в таблице группы В.

«Поздравляю соперника с победой, они были лучше сегодня и заслужили победу. Мы, казалось, были просто не готовы. Суетились на площадке, уступили в физике, уровне коммуникации. Решения, которые мы принимали, зачастую оказывались неверными. Это хорошее предупреждение. У нас есть определенная репутация, но мы должны доказывать ее снова и снова. Если ты фаворит, то ты можешь играть либо хорошо, либо очень хорошо. По-другому нельзя. Можно сказать, что прошлая неделя была сложной, но не должно быть оправданий, мы должны уметь адаптироваться к таким условиям. Мы должны работать еще больше и становиться лучше», — сказал главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань» Саша Обрадович.

В следующем матче турнира 7 ноября краснодарцы примут польский клуб «Арка Гдыня», сообщает пресс-служба «Локомотива-Кубани».

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