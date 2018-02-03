ПБК «Локомотив-Кубань» дома проиграл «Автодору»

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2017/18 прошел 3 февраля в Краснодаре.
Встреча завершилась со счетом 90:93 (32:26, 24:17, 17:26, 17:24).
Решающей в матче стала концовка, в которой саратовчанам удалось выиграть с разницей в семь очков.
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Майка Даунс, набравший 22 очка и совершивший шесть подборов. В составе хозяев отличился Фрэнк Элегар, на счету которого 16 очков и девять подборов, сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».
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