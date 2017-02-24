ПБК «Локомотив-Кубань» дома уступил «Химкам» — 84:89

В Краснодаре баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 24 февраля уступил «Химкам» в матче Единой лиги ВТБ.

Первые две четверти встречи хозяева вели в счете — 50:43. Однако в третьем отрезке игры гостям удалось переломить ход игры и выйти вперед — 62:66.

На старте последней четверти игра была равной — за 4 минуты до конца основного времени на табло была ничья. Но после тайм-аута гостям вновь удалось выйти вперед и вырвать победу. В итоге матч завершился со счетом 84:89.

Следующий матч ПБК «Локомотив-Кубань» проведет на домашнем паркете 28 февраля, в рамках четвертьфинала Еврокубка. В гости приедет «Зенит» из Санкт-Петербурга. Начало встречи в 20:00, сообщает пресс-служба клуба.

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