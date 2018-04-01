ПБК «Локомотив-Кубань» дома вырвал победу у «Астаны»

01 апреля в 17:23
Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошел 1 апреля в Краснодаре.
Встреча завершилась со счетом 79:78 в пользу «Локо». Джо Рэгланд завоевал 29 очков, сделал пять ассистов и три перехвата.
В 18 матчах регулярного чемпионата «красно-зеленые» одержали 13 побед и занимает четвертое место в таблице.
Следующий домашний матч краснодарцы проведут 10 апреля в рамках финала Еврокубка против «Дарушшафаки», сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».
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