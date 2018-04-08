ПБК «Локомотив-Кубань» на последней секунде уступил «Зениту»

Матч Единой лиги ВТБ прошел 7 апреля в Санкт-Петербурге.

Игра завершилась со счетом 78:79 в пользу хозяев.

На протяжении всего матча ни одна команда так и не сумела оторваться больше чем на восемь очков, каждый раз получая размены и мини-рывки от соперника. Однако в концовке матча сильнее оказался «Зенит».

«Красно-зеленые» потерпели пятое поражение в сезоне лиги ВТБ, сообщает пресс-служба «Локо».

В следующий раз «Локомотив» в «Баскет-Холле» сыграет в финале Еврокубка против «Дарюшшафаки». Матч состоится 10 апреля.

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