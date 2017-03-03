ПБК «Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга — 77:88

Профессиональный баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 3 марта на гостевом паркете обыграл петербургский «Зенит».

Второй матч 1/4 финала Еврокубка-2016/17 прошел в Санкт-Петербурге.

В первой четверти «красно-зеленые» лидировали — 10:25. Вторую часть игры команды сыграли вничью — 19:19. В третьей чеверти в счете вели хозяева — 27:23. Четвертая четверть завершилась со счетом 21:21. Однако это не позволило «Локо» уступить. Игра завершилась со счетом 77:88.

Победа позволила «Локомотиву-Кубань» выйти в полуфинал Еврокубка.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ПБК «Локомотив-Кубань» 28 февраля провел свой первый матч 1/4 финала Еврокубка против питерского «Зенита». Железнодорожники на домашней площадке выиграли со счетом 75:52.

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