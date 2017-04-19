ПБК «Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Парму» — 71:84

Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 19 апреля одержал победу над пермской «Пармой».

Предпоследний матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошел во дворце спорта «Молот» в Перми. «Локо» победил соперника со счетом 84:71, обыграв во всех четвертях.

Самым результативным игроком встречи среди «красно-зеленых» стал Кевин Джонс, на счету которого 17 очков, шесть подборов и четыре результативные передачи. У Райана Брокхоффа 13 очков, по 12 у Мэтта Дженнинга и Яна Вуюкаса.

Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведет в Краснодаре 23 апреля против белорусского «Цмоки-Минска». Эта встреча станет последней для краснодарской команды в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и последним официальным поединком перед стартом плей-офф, сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

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