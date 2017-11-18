ПБК «Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Парму»

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошел 18 ноября в Перми.

Краснодарцы одержали победу над «Пармой» со счетом 73:86. Самым результативным у «Локо» стал защитник Джо Рэглэнд — у него 15 очков и 4 передачи. На счету у Тревора Лэйси 13 очков, у Марди Коллинза — 12 очков и 5 результативных передач, сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

В турнирной таблице регулярки краснодарский клуб занимает второе место. Следующую встречу в рамках Единой лиги ВТБ «Локо» проведет дома 2 декабря и сыграет с «Цмоки-Минском».

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