ПБК «Локомотив-Кубань» на выезде разгромил «Бильбао»

Матч девятого тура группового этапа Кубка Европы прошел в испанском Бильбао 20 декабря.

Игра группы С завершилась со счетом 91:69 (20:23, 22:16, 22:18, 27:12) в пользу «красно-зеленых». В их составе самым результативным стал Крис Бэбб, набравший 21 очко. Хозяевам аналогичное количество очков принес Деян Тодорович.

«Локомотив-Кубань» одержал девятую подряд победу в Еврокубке и занимает в группе С первую строчку. В заключительном туре команда примет белградский «Партизан», сообщает пресс-служба клуба.

Вернуться на ленту

Источник