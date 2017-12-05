ПБК «Локомотив-Кубань» на выезде встретится с берлинской «Альбой»

Матч Еврокубка состоится в Берлине 5 декабря.

В октябре в первом матче розыгрыша Еврокубка железнодорожники на паркете «Баскет-холла» были сильнее — 75:59. Клуб из Германии преследует «Локо» в турнирной таблице и сейчас занимает второе место.

«Эта игра очень важна для нас. «Альба» — хороший соперник. Против них сложно играть физически. Они на разных позициях помогают друг другу, играют агрессивно. После большого перерыва нужно как следует настроиться на них», — считает игрок ПБК «Локомотив-Кубань» Райан Брокхофф.

Настраивается на эту игру и главный тренер краснодарцев Саша Обрадович. Для него «Альба» — команда знаковая. В Берлине наставник железнодорожников провел несколько лет. Он помнит, как местные болельщики поддерживают свой клуб, и уверен, что «Локо» придется непросто.

«Я жду эту игру с двойным трепетом. У меня там живет семья, я четыре года провел в «Альбе». Это первое возвращение после того, как я там был главным тренером. Возможно, это будет эмоциональная встреча. С другой стороны, мы понимаем, что будет борьба за первое место. Мы хотим выиграть и всем доказать, что мы действительно лидеры группы и Еврокубка», — сказал главный тренер клуба Саша Обрадович.

Начало встречи в 22:00.

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