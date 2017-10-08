ПБК «Локомотив-Кубань» начал сезон с разгрома эстонского «Калева»

Матч состоялся 8 октября в Таллине.

К середине первой четверти встречи гости завладели преимуществом на площадке и на перерыв ушли с отрывом в 12 очков. В остальных отрезках встречи «Локо» также не дал сопернику сократить отставание, постепенно увеличивая разрыв в счете.

В итоге матч «Калев» — «Локомотив-Кубань» завершился со счетом 64:95.

Самым результативным в составе «Локо» стал Брайан Квале. На счету центрового 17 очков и четыре подбора. Еще 16 очков к успеху «Локо» добавил Крис Бэбб.

«Хорошая победа для нас. На старте сезона ты не знаешь, чего ждать от игры, от соперника, от собственных игроков. Но сегодня мы доминировали на подборе и находили простые способы набрать очки. Это была настоящая командная победа», — цитирует главного тренера команды Сашу Обрадовича пресс-служба клуба.

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